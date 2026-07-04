AGENDA · Roncey
Randonnée pédestre Roncey
mercredi 12 août 2026 · Roncey
Informations pratiques
Roncey
Randonnée pédestre
Place de la Mairie Roncey Manche
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-12 18:45:00
fin : 2026-08-12
Date(s) :
2026-08-12
Rendez-vous à 19h15 sur la place de la mairie. .
Place de la Mairie Roncey 50210 Manche Normandie +33 2 33 19 08 10
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English : Randonnée pédestre
L’événement Randonnée pédestre Roncey a été mis à jour le 2026-07-04 par Coutances Tourisme