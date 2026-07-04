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AGENDA · Roncey

Randonnée pédestre Roncey

mercredi 12 août 2026 · Roncey

Randonnée pédestre Roncey

Informations pratiques

Début
mercredi 12 août 2026
Fin
mercredi 12 août 2026
Heure de début
18:45:00
Adresse
Place de la Mairie
Ville
50210 Roncey
Département
Manche
Tarif

Roncey

Randonnée pédestre

Place de la Mairie Roncey Manche

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-12 18:45:00
fin : 2026-08-12

Date(s) :
2026-08-12

Rendez-vous à 19h15 sur la place de la mairie.   .

Place de la Mairie Roncey 50210 Manche Normandie +33 2 33 19 08 10 

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English : Randonnée pédestre

L’événement Randonnée pédestre Roncey a été mis à jour le 2026-07-04 par Coutances Tourisme