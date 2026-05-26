Chapelon

fête villageoise artisanale repas

Route de Moulon Chapelon Loiret

Tarif : 19 – 19 – EUR

19

Tarif enfant

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-27 20:00:00

fin : 2026-06-27

Date(s) :

2026-06-27

Repas amical- musique

Repas amical- musique et danse. 20h. Tarif repas apéro compris de 10 ans 19€ et + de 10 ans et adultes 30€ . (-2€ pour les adhérents). Vin non compris. Sur réservation avant le 08 juin. Animation par un DJ. 19 .

Route de Moulon Chapelon 45270 Loiret Centre-Val de Loire +33 6 32 94 44 18

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English :

Friendly meal music and dance

L’événement fête villageoise artisanale repas Chapelon a été mis à jour le 2026-05-26 par OT GATINAIS SUD