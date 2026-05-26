Chapelon

fête villageoise artisanale vide grenier/ foire artisanale

Route de Moulon Chapelon Loiret

Tarif : 5 – 5 – EUR

5

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-28

fin : 2026-06-28

Date(s) :

2026-06-28

Fête villageoise randonnée

Fête villageoise artisanale. Vide-grenier , foire artisanale. restauration et buvette sur place. Randonnée 3 circuits 6,5km, 9km, 15km, départ 8h avec réservation. 5 .

Route de Moulon Chapelon 45270 Loiret Centre-Val de Loire +33 6 32 94 44 18

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English :

Friendly meal music and dance

L’événement fête villageoise artisanale vide grenier/ foire artisanale Chapelon a été mis à jour le 2026-05-26 par OT GATINAIS SUD