fête villageoise artisanale vide grenier/ foire artisanale Chapelon
fête villageoise artisanale vide grenier/ foire artisanale Chapelon dimanche 28 juin 2026.
Chapelon
fête villageoise artisanale vide grenier/ foire artisanale
Route de Moulon Chapelon Loiret
Tarif : 5 – 5 – EUR
5
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-28
fin : 2026-06-28
Date(s) :
2026-06-28
Fête villageoise randonnée
Fête villageoise artisanale. Vide-grenier , foire artisanale. restauration et buvette sur place. Randonnée 3 circuits 6,5km, 9km, 15km, départ 8h avec réservation. 5 .
Route de Moulon Chapelon 45270 Loiret Centre-Val de Loire +33 6 32 94 44 18
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
Friendly meal music and dance
L’événement fête villageoise artisanale vide grenier/ foire artisanale Chapelon a été mis à jour le 2026-05-26 par OT GATINAIS SUD
À voir aussi à Chapelon (Loiret)
- fête villageoise artisanale repas Chapelon 27 juin 2026