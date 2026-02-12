Fête votive à Aubord Aubord

Fête votive à Aubord mercredi 1 juillet 2026.

Espace Camarguais Aubord Gard

Début : 2026-07-01
fin : 2026-07-05

2026-07-01

Fête votive du 01 au 05 juillet 2026

De nombreuses animations durant la fête.

Abrivado, bandido, ambiance musicale…
Espace Camarguais Aubord 30620 Gard Occitanie 

Fête votive from July 01 to 05, 2026

Lots of entertainment during the festival.

Abrivado, bandido, musical atmosphere…

