Fête votive à Aubord Aubord

Fête votive à Aubord

Espace Camarguais Aubord Gard

Début : 2026-07-01

fin : 2026-07-05

2026-07-01

Fête votive du 01 au 05 juillet 2026



De nombreuses animations durant la fête.



Abrivado, bandido, ambiance musicale…

Espace Camarguais Aubord 30620 Gard Occitanie +33 4 66 71 12 65

English :

Fête votive from July 01 to 05, 2026



Lots of entertainment during the festival.



Abrivado, bandido, musical atmosphere…

