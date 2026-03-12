Fête Votive à Saint Jean-Delnous Saint-Jean-Delnous
Fête Votive à Saint Jean-Delnous Saint-Jean-Delnous vendredi 26 juin 2026.
Saint-Jean-Delnous
Fête Votive à Saint Jean-Delnous
Saint-Jean-Delnous Aveyron
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Vendredi 2026-06-26
fin : 2026-06-28
Date(s) :
2026-06-26
Trois jours de fête et d’animations au cœur du village !
Fête de la Saint-Jean-Delnous
26, 27 et 28 juin 2026
Trois jours de fête, d’animations et de convivialité au cœur du village !
Vendredi 26 juin
· 19h30 Repas campagnard (18€) avec le groupe Osmose (Menu salade composée, melon, saucisse à l’huile, cuisses de canard, flageolets, fromage, dessert, café). Sur réservation au 0609998619
· Diffusion du match de coupe du monde de football France/Norvège
Samedi 27 juin
· 15h pétanque en doublette
· 20h Bodega Truffade/Saucisse avec le groupe The Mimosas suivi du DJ Roman Pops du podium Fury
· Diffusion de la finale du Top 14
Dimanche 28 juin
· 8h/13h Déjeuner aux tripoux servi par les quilles St Jeannaises
· 9h Randonnée pédestre avec collations (6€) organisée par l’APE de l’école de St Jean Delnous
· 12h Dépôt de la gerbe de fleurs au monument aux morts avec apéritif offert aux habitants
· 15h pétanque en doublette
· 19h30 Marche de pays animé par La Carriole.*
Aubades aux habitants le week-end avant la fête pour la commune et le week-end de la fête pour les villageois.
Manèges et jeux gonflables tout le week-end. .
Saint-Jean-Delnous 12170 Aveyron Occitanie +33 6 09 99 86 19
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
Three days of festivities and entertainment in the heart of the village!
L’événement Fête Votive à Saint Jean-Delnous Saint-Jean-Delnous a été mis à jour le 2026-05-20 par HIT Aveyron (ADAT Aveyron)