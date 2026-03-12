Saint-Jean-Delnous

Fête Votive à Saint Jean-Delnous

Saint-Jean-Delnous Aveyron

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Vendredi 2026-06-26

fin : 2026-06-28

Date(s) :

2026-06-26

Trois jours de fête et d’animations au cœur du village !

Fête de la Saint-Jean-Delnous

26, 27 et 28 juin 2026

Trois jours de fête, d’animations et de convivialité au cœur du village !

Vendredi 26 juin

· 19h30 Repas campagnard (18€) avec le groupe Osmose (Menu salade composée, melon, saucisse à l’huile, cuisses de canard, flageolets, fromage, dessert, café). Sur réservation au 0609998619

· Diffusion du match de coupe du monde de football France/Norvège

Samedi 27 juin

· 15h pétanque en doublette

· 20h Bodega Truffade/Saucisse avec le groupe The Mimosas suivi du DJ Roman Pops du podium Fury

· Diffusion de la finale du Top 14

Dimanche 28 juin

· 8h/13h Déjeuner aux tripoux servi par les quilles St Jeannaises

· 9h Randonnée pédestre avec collations (6€) organisée par l’APE de l’école de St Jean Delnous

· 12h Dépôt de la gerbe de fleurs au monument aux morts avec apéritif offert aux habitants

· 15h pétanque en doublette

· 19h30 Marche de pays animé par La Carriole.*

Aubades aux habitants le week-end avant la fête pour la commune et le week-end de la fête pour les villageois.

Manèges et jeux gonflables tout le week-end. .

Saint-Jean-Delnous 12170 Aveyron Occitanie +33 6 09 99 86 19

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English :

Three days of festivities and entertainment in the heart of the village!

L’événement Fête Votive à Saint Jean-Delnous Saint-Jean-Delnous a été mis à jour le 2026-05-20 par HIT Aveyron (ADAT Aveyron)