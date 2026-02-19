Soirée jeux de société sans enfants Saint-Jean-Delnous
Soirée jeux de société sans enfants Saint-Jean-Delnous jeudi 12 mars 2026.
Soirée jeux de société sans enfants
Salle de la Mairie Saint-Jean-Delnous Aveyron
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Jeudi 2026-03-12
fin : 2026-03-12
Date(s) :
2026-03-12
Un moment pour jouer !
A 20h30 a Saint-Jean-Delnous
Gratuit Inscription conseillée
Renseignements et inscriptions au 05 65 43 68 64 ou evs@requistanais.fr .
Salle de la Mairie Saint-Jean-Delnous 12170 Aveyron Occitanie
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
Time to play!
L’événement Soirée jeux de société sans enfants Saint-Jean-Delnous a été mis à jour le 2026-02-17 par HIT Aveyron (ADAT Aveyron)