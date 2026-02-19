Soirée jeux de société sans enfants

Salle de la Mairie Saint-Jean-Delnous Aveyron

Gratuit

Début : Jeudi 2026-03-12

fin : 2026-03-12

2026-03-12

Un moment pour jouer !

A 20h30 a Saint-Jean-Delnous

Gratuit Inscription conseillée

Renseignements et inscriptions au 05 65 43 68 64 ou evs@requistanais.fr .

Salle de la Mairie Saint-Jean-Delnous 12170 Aveyron Occitanie

English :

Time to play!

L'événement Soirée jeux de société sans enfants Saint-Jean-Delnous a été mis à jour le 2026-02-17 par HIT Aveyron (ADAT Aveyron)