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Fête votive au Pescher Le Pescher

Fête votive au Pescher Le Pescher

Fête votive au Pescher Le Pescher samedi 20 juin 2026.

Adresse : Bourg

Ville : 19190 Le Pescher

Département : Corrèze

Début : samedi 20 juin 2026

Fin : dimanche 21 juin 2026

Tarif : 12

Le Pescher

Fête votive au Pescher

Bourg Le Pescher Corrèze

Tarif : – – 12 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-20
fin : 2026-06-21

Date(s) :
2026-06-20

Deux jours de fête, de musique et de bonne humeur !   .

Bourg Le Pescher 19190 Corrèze Nouvelle-Aquitaine +33 6 49 76 44 14 

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English : Fête votive au Pescher

L’événement Fête votive au Pescher Le Pescher a été mis à jour le 2026-06-02 par Corrèze Tourisme

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