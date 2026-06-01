Fête votive au Pescher Le Pescher samedi 20 juin 2026.

Le Pescher

Fête votive au Pescher

Bourg Le Pescher Corrèze

Tarif : – – 12 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-20

fin : 2026-06-21

Date(s) :

2026-06-20

Deux jours de fête, de musique et de bonne humeur ! .

Bourg Le Pescher 19190 Corrèze Nouvelle-Aquitaine +33 6 49 76 44 14

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English : Fête votive au Pescher

L’événement Fête votive au Pescher Le Pescher a été mis à jour le 2026-06-02 par Corrèze Tourisme