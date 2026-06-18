Fête votive . Bouvières fait son cinéma Bouvières
Fête votive . Bouvières fait son cinéma Bouvières vendredi 7 août 2026.
Bouvières
Fête votive . Bouvières fait son cinéma
Le Village Bouvières Drôme
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-07
fin : 2026-08-09
Date(s) :
2026-08-07
Le village se transforme en véritable plateau de cinéma le temps d’une soirée…
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Le Village Bouvières 26460 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes comitedesfetes-bouvieres@laposte.net
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English :
The village turns into a real movie set for one evening?
L’événement Fête votive . Bouvières fait son cinéma Bouvières a été mis à jour le 2026-06-18 par Office de Tourisme Pays de Dieulefit-Bourdeaux