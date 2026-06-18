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Fête votive . Bouvières fait son cinéma Bouvières

Fête votive . Bouvières fait son cinéma Bouvières vendredi 7 août 2026.

Adresse : Le Village

Ville : 26460 Bouvières

Département : Drôme

Début : vendredi 7 août 2026

Fin : dimanche 9 août 2026

Tarif :

Bouvières

Fête votive . Bouvières fait son cinéma

Le Village Bouvières Drôme

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-07
fin : 2026-08-09

Date(s) :
2026-08-07

Le village se transforme en véritable plateau de cinéma le temps d’une soirée…
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Le Village Bouvières 26460 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes   comitedesfetes-bouvieres@laposte.net

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English :

The village turns into a real movie set for one evening?

L’événement Fête votive . Bouvières fait son cinéma Bouvières a été mis à jour le 2026-06-18 par Office de Tourisme Pays de Dieulefit-Bourdeaux