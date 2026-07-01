AGENDA · Brouzet-lès-Alès
Fête votive de Brouzet, Champ de foire de Brouzet-lès-Alès, Brouzet-lès-Alès
vendredi 21 août 2026 · Champ de foire de Brouzet-lès-Alès · Brouzet-lès-Alès
Informations pratiques
Fête votive de Brouzet 21 – 23 août Champ de foire de Brouzet-lès-Alès Gard
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-08-21T18:00:00+02:00 – 2026-08-21T23:59:00+02:00
Fin : 2026-08-23T15:00:00+02:00 – 2026-08-23T23:59:00+02:00
Organisée par le Comité des fêtes.
Champ de foire de Brouzet-lès-Alès 30580 Brouzet-lès-Alès Brouzet-lès-Alès 30580 Gard Occitanie [{« type »: « link », « value »: « http://shorturl.at/SXhxf »}]
Nombreuses animations tout le week-end, buvette, restauration, animation musicale en soirée