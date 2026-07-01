Fête votive de Brouzet, Champ de foire de Brouzet-lès-Alès, Brouzet-lès-Alès

vendredi 21 août 2026 · Champ de foire de Brouzet-lès-Alès · Brouzet-lès-Alès

Informations pratiques

Fête votive de Brouzet 21 – 23 août Champ de foire de Brouzet-lès-Alès Gard

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-08-21T18:00:00+02:00 – 2026-08-21T23:59:00+02:00

Fin : 2026-08-23T15:00:00+02:00 – 2026-08-23T23:59:00+02:00

Organisée par le Comité des fêtes.

Champ de foire de Brouzet-lès-Alès 30580 Brouzet-lès-Alès Brouzet-lès-Alès 30580 Gard Occitanie [{« type »: « link », « value »: « http://shorturl.at/SXhxf »}]

Nombreuses animations tout le week-end, buvette, restauration, animation musicale en soirée