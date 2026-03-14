Fête votive de Camburat

place de la salle des fêtes Camburat Lot

Tarif : 10 – 10 – EUR

Général

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-24

fin : 2026-07-25

Date(s) :

2026-07-24 2026-07-25 2026-07-26

Chaque été, Camburat célèbre sa fête votive dans une ambiance conviviale et festive

Chaque été, Camburat célèbre sa fête votive dans une ambiance conviviale et festive. Pendant trois jours, le village s’anime au rythme des concerts gratuits, animations pour petits et grands, repas partagés, concours de pétanque, vide-greniers et marché gourmand. Un rendez-vous incontournable pour les habitants et les visiteurs, à vivre en famille ou entre amis !

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place de la salle des fêtes Camburat 46100 Lot Occitanie

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English :

Every summer, Camburat celebrates its votive festival in a friendly and festive atmosphere

L’événement Fête votive de Camburat Camburat a été mis à jour le 2026-03-12 par OT Figeac