Informations pratiques

La Chapelle-Saint-Géraud

Fête votive de La Chapelle-Saint-Géraud

La Chapelle-Saint-Géraud Corrèze

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-22 10:00:00

fin : 2026-08-23

Date(s) :

2026-08-22 2026-08-23

La fête votive de La Chapelle-Saint-Géraud réunit habitants et visiteurs autour d’un week-end convivial mettant à l’honneur les traditions locales. Au programme figurent des animations festives, un concours de pétanque, un marché de producteurs, un repas convivial, une animation musicale, une exposition de véhicules anciens ainsi qu’un spectacle de majorettes. Des temps de rassemblement et de convivialité rythment également la manifestation. .

La Chapelle-Saint-Géraud 19430 Corrèze Nouvelle-Aquitaine +33 6 23 47 06 73

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English : Fête votive de La Chapelle-Saint-Géraud

L’événement Fête votive de La Chapelle-Saint-Géraud La Chapelle-Saint-Géraud a été mis à jour le 2026-07-14 par Corrèze Tourisme