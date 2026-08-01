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AGENDA · Salles-sous-Bois

Fete votive de la Saint Roch Salles-sous-Bois

samedi 15 août 2026 · Salles-sous-Bois

Informations pratiques

Début
samedi 15 août 2026
Fin
mardi 18 août 2026
Heure de début
09:00:00
Adresse
Le village
Ville
26770 Salles-sous-Bois
Département
Drôme
Tarif

Salles-sous-Bois

Fete votive de la Saint Roch

Le village Salles-sous-Bois Drôme

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-15 09:00:00
fin : 2026-08-17 23:50:00

Date(s) :
2026-08-15

Fête de Salles Sous Bois les 15, 16 et 17 Aout 2026
vide grenier, bals, concours de pétanque.
Buvette et restauration food truck salé et sucré
  .

Le village Salles-sous-Bois 26770 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 53 55 38  mairie.salles.sous.bois@wanadoo.fr

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English :

Salles-Sous-Bois Festival on August 15, 16, and 17, 2026
Yard sale, dances, pétanque tournament.
Refreshment stand and food trucks serving savory and sweet treats

L’événement Fete votive de la Saint Roch Salles-sous-Bois a été mis à jour le 2026-07-31 par Office de Tourisme Communautaire Pays de Grignan et Enclave des Papes