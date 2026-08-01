Informations pratiques

Salles-sous-Bois

Fete votive de la Saint Roch

Le village Salles-sous-Bois Drôme

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-15 09:00:00

fin : 2026-08-17 23:50:00

Date(s) :

2026-08-15

Fête de Salles Sous Bois les 15, 16 et 17 Aout 2026

vide grenier, bals, concours de pétanque.

Buvette et restauration food truck salé et sucré

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Le village Salles-sous-Bois 26770 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 53 55 38 mairie.salles.sous.bois@wanadoo.fr

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English :

Salles-Sous-Bois Festival on August 15, 16, and 17, 2026

Yard sale, dances, pétanque tournament.

Refreshment stand and food trucks serving savory and sweet treats

L’événement Fete votive de la Saint Roch Salles-sous-Bois a été mis à jour le 2026-07-31 par Office de Tourisme Communautaire Pays de Grignan et Enclave des Papes