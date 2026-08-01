Fete votive de la Saint Roch Salles-sous-Bois
samedi 15 août 2026 · Salles-sous-Bois
Informations pratiques
Salles-sous-Bois
Fete votive de la Saint Roch
Le village Salles-sous-Bois Drôme
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-15 09:00:00
fin : 2026-08-17 23:50:00
Date(s) :
2026-08-15
Fête de Salles Sous Bois les 15, 16 et 17 Aout 2026
vide grenier, bals, concours de pétanque.
Buvette et restauration food truck salé et sucré
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Le village Salles-sous-Bois 26770 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 53 55 38 mairie.salles.sous.bois@wanadoo.fr
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English :
Salles-Sous-Bois Festival on August 15, 16, and 17, 2026
Yard sale, dances, pétanque tournament.
Refreshment stand and food trucks serving savory and sweet treats
L’événement Fete votive de la Saint Roch Salles-sous-Bois a été mis à jour le 2026-07-31 par Office de Tourisme Communautaire Pays de Grignan et Enclave des Papes