Informations pratiques

Lacaussade

Fête votive de Lacaussade

Le Bourg Lacaussade Lot-et-Garonne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-01

fin : 2026-08-02

Date(s) :

2026-08-01

Weekend de fête dans le charmant village de Lacaussade, entre Monflanquin et Condezaygues.

Le samedi 1er août à partir de 20h repas chaud sous chapiteau avec soirée dansante, tombola.

Au menu apéritif / soupe paysanne / melon jambon / rôti braisé / gratin dauphinois / salade / fromage / dessert / café / vin rouge et vin rosé.

Pensez à apporter vos assiettes et couverts.

La dimanche 2 août

> vide grenier de 7 à 18h

> démonstration et initiation club canin fumélois (de 9h à 12h)

> concours de pétanque amical à 15h

> tout au long de la journée , exposition de véhicules ancien et jeux gonflables gratuits pour les enfants

> Restauration sur place, buvette.

N’oubliez pas vos couverts! .

Le Bourg Lacaussade 47150 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine +33 6 25 19 45 43

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Fête votive de Lacaussade

L’événement Fête votive de Lacaussade Lacaussade a été mis à jour le 2026-07-21 par OT Coeur de Bastides