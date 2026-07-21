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Fête votive de Lacaussade Lacaussade

samedi 1 août 2026 · Lacaussade

Fête votive de Lacaussade Lacaussade

Informations pratiques

Début
samedi 1 août 2026
Fin
dimanche 2 août 2026
Adresse
Le Bourg
Ville
47150 Lacaussade
Département
Lot-et-Garonne
Tarif

Lacaussade

Fête votive de Lacaussade

Le Bourg Lacaussade Lot-et-Garonne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-01
fin : 2026-08-02

Date(s) :
2026-08-01

Weekend de fête dans le charmant village de Lacaussade, entre Monflanquin et Condezaygues.

Le samedi 1er août à partir de 20h repas chaud sous chapiteau avec soirée dansante, tombola.
Au menu apéritif / soupe paysanne / melon jambon / rôti braisé / gratin dauphinois / salade / fromage / dessert / café / vin rouge et vin rosé.
Pensez à apporter vos assiettes et couverts.

La dimanche 2 août
> vide grenier de 7 à 18h
> démonstration et initiation club canin fumélois (de 9h à 12h)
> concours de pétanque amical à 15h
> tout au long de la journée , exposition de véhicules ancien et jeux gonflables gratuits pour les enfants
> Restauration sur place, buvette.

N’oubliez pas vos couverts!   .

Le Bourg Lacaussade 47150 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine +33 6 25 19 45 43 

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English : Fête votive de Lacaussade

L’événement Fête votive de Lacaussade Lacaussade a été mis à jour le 2026-07-21 par OT Coeur de Bastides