Fête votive de Lacaussade Lacaussade
samedi 1 août 2026 · Lacaussade
Informations pratiques
Lacaussade
Fête votive de Lacaussade
Le Bourg Lacaussade Lot-et-Garonne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-01
fin : 2026-08-02
Date(s) :
2026-08-01
Weekend de fête dans le charmant village de Lacaussade, entre Monflanquin et Condezaygues.
Le samedi 1er août à partir de 20h repas chaud sous chapiteau avec soirée dansante, tombola.
Au menu apéritif / soupe paysanne / melon jambon / rôti braisé / gratin dauphinois / salade / fromage / dessert / café / vin rouge et vin rosé.
Pensez à apporter vos assiettes et couverts.
La dimanche 2 août
> vide grenier de 7 à 18h
> démonstration et initiation club canin fumélois (de 9h à 12h)
> concours de pétanque amical à 15h
> tout au long de la journée , exposition de véhicules ancien et jeux gonflables gratuits pour les enfants
> Restauration sur place, buvette.
N’oubliez pas vos couverts! .
Le Bourg Lacaussade 47150 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine +33 6 25 19 45 43
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English : Fête votive de Lacaussade
L’événement Fête votive de Lacaussade Lacaussade a été mis à jour le 2026-07-21 par OT Coeur de Bastides