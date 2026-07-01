Informations pratiques

Lacoste

Fête votive de Lacoste

Place de l’Eglise Lacoste Vaucluse

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-24

fin : 2026-07-26

Date(s) :

2026-07-24

Fête votive de Lacoste sur la place de l’église (repas, spectacle dansant, soirée musicale, Dj, concours de boules, jeux d’enfants, animations pour les enfants).

.

Place de l’Eglise Lacoste 84480 Vaucluse Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 6 14 03 19 90

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Lacoste Votive Festival on the church square (meal, dance performance, musical evening, DJ, bocce tournament, children’s games, children’s activities).

L’événement Fête votive de Lacoste Lacoste a été mis à jour le 2026-07-17 par Office de Tourisme Intercommunal Pays d’Apt Luberon