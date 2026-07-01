Fête votive de Lacoste Lacoste
vendredi 24 juillet 2026 · Lacoste
Informations pratiques
Lacoste
Fête votive de Lacoste
Place de l’Eglise Lacoste Vaucluse
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-24
fin : 2026-07-26
Date(s) :
2026-07-24
Fête votive de Lacoste sur la place de l’église (repas, spectacle dansant, soirée musicale, Dj, concours de boules, jeux d’enfants, animations pour les enfants).
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Place de l’Eglise Lacoste 84480 Vaucluse Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 6 14 03 19 90
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English :
Lacoste Votive Festival on the church square (meal, dance performance, musical evening, DJ, bocce tournament, children’s games, children’s activities).
L’événement Fête votive de Lacoste Lacoste a été mis à jour le 2026-07-17 par Office de Tourisme Intercommunal Pays d’Apt Luberon