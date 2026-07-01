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AGENDA · Lacoste

Fête votive de Lacoste Lacoste

vendredi 24 juillet 2026 · Lacoste

Informations pratiques

Début
vendredi 24 juillet 2026
Fin
dimanche 26 juillet 2026
Adresse
Place de l'Eglise
Ville
84480 Lacoste
Département
Vaucluse
Tarif

Lacoste

Fête votive de Lacoste

Place de l’Eglise Lacoste Vaucluse

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-24
fin : 2026-07-26

Date(s) :
2026-07-24

Fête votive de Lacoste sur la place de l’église (repas, spectacle dansant, soirée musicale, Dj, concours de boules, jeux d’enfants, animations pour les enfants).
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Place de l’Eglise Lacoste 84480 Vaucluse Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 6 14 03 19 90 

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English :

Lacoste Votive Festival on the church square (meal, dance performance, musical evening, DJ, bocce tournament, children’s games, children’s activities).

L’événement Fête votive de Lacoste Lacoste a été mis à jour le 2026-07-17 par Office de Tourisme Intercommunal Pays d’Apt Luberon