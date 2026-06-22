Lagardelle

Fête votive de Lagardelle

Parking de la salle des fêtes Lagardelle Lot

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-15

fin : 2026-08-16

Date(s) :

2026-08-15

Le comité des fêtes organise sa fête annuelle.

Le comité des fêtes organise sa fête annuelle.

.

Parking de la salle des fêtes Lagardelle 46220 Lot Occitanie +33 6 75 02 65 66

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

The festival committee is organizing its annual festival.

L’événement Fête votive de Lagardelle Lagardelle a été mis à jour le 2026-06-22 par OT CVL Vignoble