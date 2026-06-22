Fête votive de Lagardelle Lagardelle
Fête votive de Lagardelle Lagardelle samedi 15 août 2026.
Lagardelle
Fête votive de Lagardelle
Parking de la salle des fêtes Lagardelle Lot
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-15
fin : 2026-08-16
Date(s) :
2026-08-15
Le comité des fêtes organise sa fête annuelle.
Le comité des fêtes organise sa fête annuelle.
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Parking de la salle des fêtes Lagardelle 46220 Lot Occitanie +33 6 75 02 65 66
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English :
The festival committee is organizing its annual festival.
L’événement Fête votive de Lagardelle Lagardelle a été mis à jour le 2026-06-22 par OT CVL Vignoble