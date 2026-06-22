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Fête votive de Lagardelle Lagardelle

Fête votive de Lagardelle Lagardelle

Fête votive de Lagardelle Lagardelle samedi 15 août 2026.

Adresse
Parking de la salle des fêtes
Ville
46220 Lagardelle
Département
Lot
Début
samedi 15 août 2026
Fin
dimanche 16 août 2026
Tarif

Lagardelle

Fête votive de Lagardelle

Parking de la salle des fêtes Lagardelle Lot

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-15
fin : 2026-08-16

Date(s) :
2026-08-15

Le comité des fêtes organise sa fête annuelle.

Le comité des fêtes organise sa fête annuelle.

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Parking de la salle des fêtes Lagardelle 46220 Lot Occitanie +33 6 75 02 65 66 

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English :

The festival committee is organizing its annual festival.

L’événement Fête votive de Lagardelle Lagardelle a été mis à jour le 2026-06-22 par OT CVL Vignoble