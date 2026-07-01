AGENDA · Lissac-sur-Couze
Fête votive de Lissac sur Couze Lissac-sur-Couze
vendredi 31 juillet 2026 · Lissac-sur-Couze
Informations pratiques
Lissac-sur-Couze
Fête votive de Lissac sur Couze
Le Bourg Lissac-sur-Couze Corrèze
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-31
fin : 2026-08-02
Date(s) :
2026-07-31
Fête votive à Lissac sur Couze ! .
Le Bourg Lissac-sur-Couze 19600 Corrèze Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 85 33 21 cdf.lissac@yahoo.fr
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English : Fête votive de Lissac sur Couze
L’événement Fête votive de Lissac sur Couze Lissac-sur-Couze a été mis à jour le 2026-07-17 par Brive Tourisme
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