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Fête votive de Lissac sur Couze Lissac-sur-Couze

vendredi 31 juillet 2026 · Lissac-sur-Couze

Fête votive de Lissac sur Couze Lissac-sur-Couze

Informations pratiques

Début
vendredi 31 juillet 2026
Fin
dimanche 2 août 2026
Adresse
Le Bourg
Ville
19600 Lissac-sur-Couze
Département
Corrèze
Tarif

Lissac-sur-Couze

Fête votive de Lissac sur Couze

Le Bourg Lissac-sur-Couze Corrèze

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-31
fin : 2026-08-02

Date(s) :
2026-07-31

Fête votive à Lissac sur Couze !   .

Le Bourg Lissac-sur-Couze 19600 Corrèze Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 85 33 21  cdf.lissac@yahoo.fr

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English : Fête votive de Lissac sur Couze

L’événement Fête votive de Lissac sur Couze Lissac-sur-Couze a été mis à jour le 2026-07-17 par Brive Tourisme

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