Jeudi du Causse Plage des peupliers Lissac-sur-Couze

Jeudi du Causse

Plage des peupliers Lac du Causse Lissac-sur-Couze Corrèze

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-30

fin : 2026-07-30

Date(s) :

2026-07-30

Jeudi du Causse au Lac du Causse.

A partir de 21h00 sur la plage des Peupliers Gratuit ! .

Plage des peupliers Lac du Causse Lissac-sur-Couze 19600 Corrèze Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 24 08 80 service.accueil@brive-tourisme.com

English : Jeudi du Causse

