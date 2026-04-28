Guinguette du Causse Plage du Moulin Lissac-sur-Couze

Lissac-sur-Couze

Guinguette du Causse

Plage du Moulin Lac du Causse Lissac-sur-Couze Corrèze

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-05 19:00:00

fin : 2026-07-05

Date(s) :

2026-07-05

Guinguette du Causse sur la plage du Moulin, au Lac du Causse BODEGA TOUR

Restauration sur place .

Plage du Moulin Lac du Causse Lissac-sur-Couze 19600 Corrèze Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 24 08 80

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English : Guinguette du Causse

L’événement Guinguette du Causse Lissac-sur-Couze a été mis à jour le 2026-04-28 par Brive Tourisme