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Guinguette du Causse Plage du Moulin Lissac-sur-Couze

Guinguette du Causse Plage du Moulin Lissac-sur-Couze

Guinguette du Causse Plage du Moulin Lissac-sur-Couze dimanche 5 juillet 2026.

Lieu : Plage du Moulin

Adresse : Lac du Causse

Ville : 19600 Lissac-sur-Couze

Département : Corrèze

Début : dimanche 5 juillet 2026

Fin : dimanche 5 juillet 2026

Heure de début : 19:00:00

Tarif :

Lissac-sur-Couze

Guinguette du Causse

Plage du Moulin Lac du Causse Lissac-sur-Couze Corrèze

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-05 19:00:00
fin : 2026-07-05

Date(s) :
2026-07-05

Guinguette du Causse sur la plage du Moulin, au Lac du Causse BODEGA TOUR
Restauration sur place   .

Plage du Moulin Lac du Causse Lissac-sur-Couze 19600 Corrèze Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 24 08 80 

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English : Guinguette du Causse

L’événement Guinguette du Causse Lissac-sur-Couze a été mis à jour le 2026-04-28 par Brive Tourisme

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