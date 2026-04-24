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MOUSTA’CHUT La Montagne Pelée , la vallée sèche Parking du Moulin Lissac-sur-Couze

MOUSTA’CHUT La Montagne Pelée , la vallée sèche Parking du Moulin Lissac-sur-Couze

MOUSTA’CHUT La Montagne Pelée , la vallée sèche Parking du Moulin Lissac-sur-Couze mercredi 8 juillet 2026.

Lieu : Parking du Moulin

Adresse : Le Soulier

Ville : 19600 Lissac-sur-Couze

Département : Corrèze

Début : mercredi 8 juillet 2026

Fin : mercredi 8 juillet 2026

Heure de début : 10:00:00

Tarif :

Lissac-sur-Couze

MOUSTA’CHUT La Montagne Pelée , la vallée sèche

Parking du Moulin Le Soulier Lissac-sur-Couze Corrèze

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-08 10:00:00
fin : 2026-07-08 12:00:00

Date(s) :
2026-07-08

Rendez-vous à l’entrée du parking du Moulin. Christophe Lagorsse chargé de mission au conservatoire d’espaces naturels de la Nouvelle-Aquitaine, vous emmène à la découverte de ces espaces fragiles et de leurs singularités.   .

Parking du Moulin Le Soulier Lissac-sur-Couze 19600 Corrèze Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 24 08 80 

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English : MOUSTA’CHUT La Montagne Pelée , la vallée sèche

L’événement MOUSTA’CHUT La Montagne Pelée , la vallée sèche Lissac-sur-Couze a été mis à jour le 2026-04-24 par Brive Tourisme

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