MOUSTA’CHUT La Montagne Pelée , la vallée sèche Parking du Moulin Lissac-sur-Couze
MOUSTA’CHUT La Montagne Pelée , la vallée sèche Parking du Moulin Lissac-sur-Couze mercredi 8 juillet 2026.
Lissac-sur-Couze
MOUSTA’CHUT La Montagne Pelée , la vallée sèche
Parking du Moulin Le Soulier Lissac-sur-Couze Corrèze
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-08 10:00:00
fin : 2026-07-08 12:00:00
Date(s) :
2026-07-08
Rendez-vous à l’entrée du parking du Moulin. Christophe Lagorsse chargé de mission au conservatoire d’espaces naturels de la Nouvelle-Aquitaine, vous emmène à la découverte de ces espaces fragiles et de leurs singularités. .
Parking du Moulin Le Soulier Lissac-sur-Couze 19600 Corrèze Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 24 08 80
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English : MOUSTA’CHUT La Montagne Pelée , la vallée sèche
L’événement MOUSTA’CHUT La Montagne Pelée , la vallée sèche Lissac-sur-Couze a été mis à jour le 2026-04-24 par Brive Tourisme