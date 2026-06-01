Drum’in Lissac Plage du Moulin Lissac-sur-Couze
Drum’in Lissac Plage du Moulin Lissac-sur-Couze samedi 20 juin 2026.
Lissac-sur-Couze
Drum’in Lissac
Plage du Moulin Lac du Causse Lissac-sur-Couze Corrèze
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-20 14:00:00
fin : 2026-06-20
Date(s) :
2026-06-20
Venez assister au concert des élèves de Romain Bounaix et à une masterclass exceptionnelle du batteur Sébastien Pachaoud.
A partir de 14h00 sur la plage du Moulin, au Lac du Causse. .
Plage du Moulin Lac du Causse Lissac-sur-Couze 19600 Corrèze Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 85 33 21
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Drum’in Lissac
L’événement Drum’in Lissac Lissac-sur-Couze a été mis à jour le 2026-06-15 par Brive Tourisme
À voir aussi à Lissac-sur-Couze (Corrèze)
- Marché gourmand à Lissac sur Couze Parking du Moulin Lissac-sur-Couze 20 juin 2026
- Triathlon du Pays de Brive Lissac-sur-Couze 27 juin 2026
- Le Lac du Causse fête ses 50 ans ! Lissac-sur-Couze 4 juillet 2026
- Guinguette du Causse Plage du Moulin Lissac-sur-Couze 5 juillet 2026
- MOUSTA’CHUT La Montagne Pelée , la vallée sèche Parking du Moulin Lissac-sur-Couze 8 juillet 2026