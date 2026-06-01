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Drum’in Lissac Plage du Moulin Lissac-sur-Couze

Drum’in Lissac Plage du Moulin Lissac-sur-Couze

Drum’in Lissac Plage du Moulin Lissac-sur-Couze samedi 20 juin 2026.

Lieu : Plage du Moulin

Adresse : Lac du Causse

Ville : 19600 Lissac-sur-Couze

Département : Corrèze

Début : samedi 20 juin 2026

Fin : samedi 20 juin 2026

Heure de début : 14:00:00

Tarif :

Lissac-sur-Couze

Drum’in Lissac

Plage du Moulin Lac du Causse Lissac-sur-Couze Corrèze

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-20 14:00:00
fin : 2026-06-20

Date(s) :
2026-06-20

Venez assister au concert des élèves de Romain Bounaix et à une masterclass exceptionnelle du batteur Sébastien Pachaoud.
A partir de 14h00 sur la plage du Moulin, au Lac du Causse.   .

Plage du Moulin Lac du Causse Lissac-sur-Couze 19600 Corrèze Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 85 33 21 

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English : Drum’in Lissac

L’événement Drum’in Lissac Lissac-sur-Couze a été mis à jour le 2026-06-15 par Brive Tourisme

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