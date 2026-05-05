Lissac-sur-Couze

Le Lac du Causse fête ses 50 ans !

Lac du Causse Lissac-sur-Couze Corrèze

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-04 10:00:00

fin : 2026-07-05 23:30:00

Date(s) :

2026-07-04

Le samedi 4 et dimanche 5 juillet, le Lac du Causse fête ses 50 ans ! A cette occasion, venez vivre l’expérience du Lac à travers des initiations, démonstrations, sorties encadrées (pêche, aviron, vtt …)

Un week-end riche en découverte, qui sera clôturé par la 1ère Guinguette du Causse !

Sur place food truck, et buvette

Samedi 10h00 à 17h00

Dimanche 10h00 à 23h30 .

Lac du Causse Lissac-sur-Couze 19600 Corrèze Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 24 08 80

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English : Le Lac du Causse fête ses 50 ans !

L’événement Le Lac du Causse fête ses 50 ans ! Lissac-sur-Couze a été mis à jour le 2026-05-12 par Brive Tourisme