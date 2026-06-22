Cours du Lac du Causse Yoga Plage du Moulin Lissac-sur-Couze jeudi 16 juillet 2026.

Lissac-sur-Couze

Cours du Lac du Causse Yoga

Plage du Moulin Lac du Causse Lissac-sur-Couze Corrèze

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-16 19:00:00

fin : 2026-08-13

Date(s) :

2026-07-16 2026-07-23 2026-07-30 2026-08-06 2026-08-13 2026-08-20

Cours de yoga, tous les jeudis du 16 juillet au 23 août, avec Harmony Danse.

De 19h00 à 20h00 sur la Plage du Moulin.

Gratuit et sans inscription ! .

Plage du Moulin Lac du Causse Lissac-sur-Couze 19600 Corrèze Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 24 08 80

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English : Cours du Lac du Causse Yoga

L’événement Cours du Lac du Causse Yoga Lissac-sur-Couze a été mis à jour le 2026-06-22 par Brive Tourisme