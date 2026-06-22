Cours du Lac du Causse Yoga Plage du Moulin Lissac-sur-Couze
Cours du Lac du Causse Yoga Plage du Moulin Lissac-sur-Couze jeudi 16 juillet 2026.
Lissac-sur-Couze
Cours du Lac du Causse Yoga
Plage du Moulin Lac du Causse Lissac-sur-Couze Corrèze
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-16 19:00:00
fin : 2026-08-13
Date(s) :
2026-07-16 2026-07-23 2026-07-30 2026-08-06 2026-08-13 2026-08-20
Cours de yoga, tous les jeudis du 16 juillet au 23 août, avec Harmony Danse.
De 19h00 à 20h00 sur la Plage du Moulin.
Gratuit et sans inscription ! .
Plage du Moulin Lac du Causse Lissac-sur-Couze 19600 Corrèze Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 24 08 80
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Cours du Lac du Causse Yoga
L’événement Cours du Lac du Causse Yoga Lissac-sur-Couze a été mis à jour le 2026-06-22 par Brive Tourisme
À voir aussi à Lissac-sur-Couze (Corrèze)
- Le Lac du Causse fête ses 50 ans ! Lissac-sur-Couze 4 juillet 2026
- Guinguette du Causse Plage du Moulin Lissac-sur-Couze 5 juillet 2026
- MOUSTA’CHUT La Montagne Pelée , la vallée sèche Parking du Moulin Lissac-sur-Couze 8 juillet 2026
- Jeudi du Causse Plage des Peupliers Lissac-sur-Couze 9 juillet 2026
- Guinguette du Causse Plage du Moulin Lissac-sur-Couze 12 juillet 2026