Jeudi du Causse Plage des Peupliers Lissac-sur-Couze

Jeudi du Causse

Plage des Peupliers Lac du Causse Lissac-sur-Couze Corrèze

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-13

fin : 2026-08-13

Date(s) :

2026-08-13

Jeudi du Causse sur le Lac du Causse.

A partir de 21h30 sur la plage des Peupliers Gratuit ! .

Plage des Peupliers Lac du Causse Lissac-sur-Couze 19600 Corrèze Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 24 08 80

