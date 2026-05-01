Unidivers UNITÉ ET DIVERSITÉ !

Bal des Fleurs Salle des fêtes Lissac-sur-Couze

Bal des Fleurs Salle des fêtes Lissac-sur-Couze

Bal des Fleurs Salle des fêtes Lissac-sur-Couze samedi 30 mai 2026.

Lieu : Salle des fêtes

Adresse : Le Bourg

Ville : 19600 Lissac-sur-Couze

Département : Corrèze

Début : samedi 30 mai 2026

Fin : samedi 30 mai 2026

Heure de début : 20:00:00

Tarif :

Lissac-sur-Couze

Bal des Fleurs

Salle des fêtes Le Bourg Lissac-sur-Couze Corrèze

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-30 20:00:00
fin : 2026-05-30

Date(s) :
2026-05-30

L’Association de danse La Gambille de Lissac organise le Bal des Fleurs animé par Florent Lapeyre.
Dress code Fleuri
Entrée GRATUITE
Buvette et restauration sur place
Ardoise tapas 12 Euros

Réservation avant le 20 mai au 06 14 35 81 65.   .

Salle des fêtes Le Bourg Lissac-sur-Couze 19600 Corrèze Nouvelle-Aquitaine +33 6 14 35 81 65 

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Bal des Fleurs

L’événement Bal des Fleurs Lissac-sur-Couze a été mis à jour le 2026-05-04 par Brive Tourisme

À voir aussi à Lissac-sur-Couze (Corrèze)