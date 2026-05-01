Bal des Fleurs Salle des fêtes Lissac-sur-Couze

Lissac-sur-Couze

Bal des Fleurs

Salle des fêtes Le Bourg Lissac-sur-Couze Corrèze

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-30 20:00:00

fin : 2026-05-30

Date(s) :

2026-05-30

L’Association de danse La Gambille de Lissac organise le Bal des Fleurs animé par Florent Lapeyre.

Dress code Fleuri

Entrée GRATUITE

Buvette et restauration sur place

Ardoise tapas 12 Euros

Réservation avant le 20 mai au 06 14 35 81 65. .

Salle des fêtes Le Bourg Lissac-sur-Couze 19600 Corrèze Nouvelle-Aquitaine +33 6 14 35 81 65

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English : Bal des Fleurs

L’événement Bal des Fleurs Lissac-sur-Couze a été mis à jour le 2026-05-04 par Brive Tourisme