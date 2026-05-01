Bal des Fleurs Salle des fêtes Lissac-sur-Couze
Bal des Fleurs Salle des fêtes Lissac-sur-Couze samedi 30 mai 2026.
Lissac-sur-Couze
Bal des Fleurs
Salle des fêtes Le Bourg Lissac-sur-Couze Corrèze
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-30 20:00:00
fin : 2026-05-30
Date(s) :
2026-05-30
L’Association de danse La Gambille de Lissac organise le Bal des Fleurs animé par Florent Lapeyre.
Dress code Fleuri
Entrée GRATUITE
Buvette et restauration sur place
Ardoise tapas 12 Euros
Réservation avant le 20 mai au 06 14 35 81 65. .
Salle des fêtes Le Bourg Lissac-sur-Couze 19600 Corrèze Nouvelle-Aquitaine +33 6 14 35 81 65
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English : Bal des Fleurs
L’événement Bal des Fleurs Lissac-sur-Couze a été mis à jour le 2026-05-04 par Brive Tourisme
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