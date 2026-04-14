14ème Causse Vézère Lissac-sur-Couze
14ème Causse Vézère Lissac-sur-Couze dimanche 31 mai 2026.
Lissac-sur-Couze
14ème Causse Vézère
Lac du Causse Lissac-sur-Couze Corrèze
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-31 08:00:00
fin : 2026-05-31
Date(s) :
2026-05-31
14ème Causse Vézère
4 parcours de VTT 25km 33km 44km 57km
1 parcours de Gravel 40km
2 parcours de marche 13km 19km
Départ entre 8h00 et 8h30.
Sur place foodtruck et buvette .
Lac du Causse Lissac-sur-Couze 19600 Corrèze Nouvelle-Aquitaine +33 7 69 88 73 70
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English : 14ème Causse Vézère
L’événement 14ème Causse Vézère Lissac-sur-Couze a été mis à jour le 2026-04-23 par Brive Tourisme