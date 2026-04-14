Lissac-sur-Couze

14ème Causse Vézère

Lac du Causse Lissac-sur-Couze Corrèze

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-31 08:00:00

fin : 2026-05-31

Date(s) :

2026-05-31

14ème Causse Vézère

4 parcours de VTT 25km 33km 44km 57km

1 parcours de Gravel 40km

2 parcours de marche 13km 19km

Départ entre 8h00 et 8h30.

Sur place foodtruck et buvette .

Lac du Causse Lissac-sur-Couze 19600 Corrèze Nouvelle-Aquitaine +33 7 69 88 73 70

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English : 14ème Causse Vézère

L’événement 14ème Causse Vézère Lissac-sur-Couze a été mis à jour le 2026-04-23 par Brive Tourisme