Unidivers UNITÉ ET DIVERSITÉ !

14ème Causse Vézère Lissac-sur-Couze

14ème Causse Vézère Lissac-sur-Couze

14ème Causse Vézère Lissac-sur-Couze dimanche 31 mai 2026.

Adresse : Lac du Causse

Ville : 19600 Lissac-sur-Couze

Département : Corrèze

Début : dimanche 31 mai 2026

Fin : dimanche 31 mai 2026

Heure de début : 08:00:00

Tarif :

Lissac-sur-Couze

14ème Causse Vézère

Lac du Causse Lissac-sur-Couze Corrèze

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-31 08:00:00
fin : 2026-05-31

Date(s) :
2026-05-31

14ème Causse Vézère

4 parcours de VTT 25km 33km 44km 57km
1 parcours de Gravel 40km
2 parcours de marche 13km 19km

Départ entre 8h00 et 8h30.
Sur place foodtruck et buvette   .

Lac du Causse Lissac-sur-Couze 19600 Corrèze Nouvelle-Aquitaine +33 7 69 88 73 70 

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : 14ème Causse Vézère

L’événement 14ème Causse Vézère Lissac-sur-Couze a été mis à jour le 2026-04-23 par Brive Tourisme

À voir aussi à Lissac-sur-Couze (Corrèze)