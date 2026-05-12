Afterwork Ride & Beer Lac du Causse Lissac-sur-Couze

Lissac-sur-Couze

Afterwork Ride & Beer

Lac du Causse Bar du Chemin Lissac-sur-Couze Corrèze

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-04 18:30:00

fin : 2026-06-04

Date(s) :

2026-06-04

La Base Sports Loisirs Vézère lance ses Afterworks ! 3 dates proposées pour découvrir des sentiers inédits en VTT, Gravel et Trail et partager un moment de convivialité autour d’un ravito bien garni, comme on les aime !

Le jeudi 4 juin rendez-vous au Bar du Chemin, Lac du Causse (parking du Moulin) à partir de 18h30.

10€ par personne ! .

Lac du Causse Bar du Chemin Lissac-sur-Couze 19600 Corrèze Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 84 73 54

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English : Afterwork Ride & Beer

L’événement Afterwork Ride & Beer Lissac-sur-Couze a été mis à jour le 2026-05-12 par Brive Tourisme