Afterwork Ride & Beer Lac du Causse Lissac-sur-Couze
Afterwork Ride & Beer Lac du Causse Lissac-sur-Couze jeudi 4 juin 2026.
Lissac-sur-Couze
Afterwork Ride & Beer
Lac du Causse Bar du Chemin Lissac-sur-Couze Corrèze
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-04 18:30:00
fin : 2026-06-04
Date(s) :
2026-06-04
La Base Sports Loisirs Vézère lance ses Afterworks ! 3 dates proposées pour découvrir des sentiers inédits en VTT, Gravel et Trail et partager un moment de convivialité autour d’un ravito bien garni, comme on les aime !
Le jeudi 4 juin rendez-vous au Bar du Chemin, Lac du Causse (parking du Moulin) à partir de 18h30.
10€ par personne ! .
Lac du Causse Bar du Chemin Lissac-sur-Couze 19600 Corrèze Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 84 73 54
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English : Afterwork Ride & Beer
L’événement Afterwork Ride & Beer Lissac-sur-Couze a été mis à jour le 2026-05-12 par Brive Tourisme
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