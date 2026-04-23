Coupe de France Nage en eau libre Lissac-sur-Couze
Coupe de France Nage en eau libre Lissac-sur-Couze vendredi 5 juin 2026.
Lissac-sur-Couze
Coupe de France Nage en eau libre
Lac du Causse Lissac-sur-Couze Corrèze
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-05 08:00:00
fin : 2026-06-07
Date(s) :
2026-06-05
Le CNB vous invite à participer et à suivre les Championnats de France d’Eau Libre, à la base nautique de Lissac sur Couze.
Les épreuves sont support du circuit performance de La Coupe de France d’Eau Libre 2026 .
Lac du Causse Lissac-sur-Couze 19600 Corrèze Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 18 95 17
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English : Coupe de France Nage en eau libre
L’événement Coupe de France Nage en eau libre Lissac-sur-Couze a été mis à jour le 2026-04-23 par Brive Tourisme