Lissac-sur-Couze

Coupe de France Nage en eau libre

Lac du Causse Lissac-sur-Couze Corrèze

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-05 08:00:00

fin : 2026-06-07

Date(s) :

2026-06-05

Le CNB vous invite à participer et à suivre les Championnats de France d’Eau Libre, à la base nautique de Lissac sur Couze.

Les épreuves sont support du circuit performance de La Coupe de France d’Eau Libre 2026 .

Lac du Causse Lissac-sur-Couze 19600 Corrèze Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 18 95 17

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English : Coupe de France Nage en eau libre

L’événement Coupe de France Nage en eau libre Lissac-sur-Couze a été mis à jour le 2026-04-23 par Brive Tourisme