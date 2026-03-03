Guinguette du Causse Plage du Moulin Lissac-sur-Couze

Guinguette du Causse

Plage du Moulin Lac du Causse Lissac-sur-Couze Corrèze

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-12

fin : 2026-07-12

Date(s) :

2026-07-12

Guinguette du Causse sur la plage du Moulin.

Restauration sur place, à partir de 19h00 ! .

Plage du Moulin Lac du Causse Lissac-sur-Couze 19600 Corrèze Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 24 08 80 service.accueil@brive-tourisme.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Guinguette du Causse

L’événement Guinguette du Causse Lissac-sur-Couze a été mis à jour le 2026-02-28 par Corrèze Tourisme