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AGENDA · Montagnac-sur-Lède

Fête votive de Montagnac sur Lède et Vide greniers Montagnac-sur-Lède

samedi 22 août 2026 · Montagnac-sur-Lède

Fête votive de Montagnac sur Lède et Vide greniers Montagnac-sur-Lède

Informations pratiques

Début
samedi 22 août 2026
Fin
dimanche 23 août 2026
Adresse
Place et rue du bourg
Ville
47150 Montagnac-sur-Lède
Département
Lot-et-Garonne
Tarif

Montagnac-sur-Lède

Fête votive de Montagnac sur Lède et Vide greniers

Place et rue du bourg Montagnac-sur-Lède Lot-et-Garonne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-22
fin : 2026-08-23

Date(s) :
2026-08-22

Venez nombreux pour partager un weekend convivial et festif à Montagnac sur Lède !

Le samedi
> 14h, concours de pétanque en doublette
> 19h, repas animé par Mick Fontaine
> 23h, concours de rampeau

Le dimanche
> De 8h à 17h, vide greniers (venez chiner et dénicher de bonnes affaires).
> Exposition de voitures anciennes
> Présence de producteurs locaux
> Repas du midi avec grillades (saucisses, merguez, ventrêche) et frites
Buvette sur place toute la journée   .

Place et rue du bourg Montagnac-sur-Lède 47150 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine +33 6 59 01 00 13 

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English : Fête votive de Montagnac sur Lède et Vide greniers

L’événement Fête votive de Montagnac sur Lède et Vide greniers Montagnac-sur-Lède a été mis à jour le 2026-07-22 par OT Coeur de Bastides