Fête votive de Montagnac sur Lède et Vide greniers Montagnac-sur-Lède
samedi 22 août 2026 · Montagnac-sur-Lède
Informations pratiques
Montagnac-sur-Lède
Fête votive de Montagnac sur Lède et Vide greniers
Place et rue du bourg Montagnac-sur-Lède Lot-et-Garonne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-22
fin : 2026-08-23
Date(s) :
2026-08-22
Venez nombreux pour partager un weekend convivial et festif à Montagnac sur Lède !
Le samedi
> 14h, concours de pétanque en doublette
> 19h, repas animé par Mick Fontaine
> 23h, concours de rampeau
Le dimanche
> De 8h à 17h, vide greniers (venez chiner et dénicher de bonnes affaires).
> Exposition de voitures anciennes
> Présence de producteurs locaux
> Repas du midi avec grillades (saucisses, merguez, ventrêche) et frites
Buvette sur place toute la journée .
Place et rue du bourg Montagnac-sur-Lède 47150 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine +33 6 59 01 00 13
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English : Fête votive de Montagnac sur Lède et Vide greniers
L’événement Fête votive de Montagnac sur Lède et Vide greniers Montagnac-sur-Lède a été mis à jour le 2026-07-22 par OT Coeur de Bastides