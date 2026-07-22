Informations pratiques

Montagnac-sur-Lède

Fête votive de Montagnac sur Lède et Vide greniers

Place et rue du bourg Montagnac-sur-Lède Lot-et-Garonne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-22

fin : 2026-08-23

Date(s) :

2026-08-22

Venez nombreux pour partager un weekend convivial et festif à Montagnac sur Lède !

Le samedi

> 14h, concours de pétanque en doublette

> 19h, repas animé par Mick Fontaine

> 23h, concours de rampeau

Le dimanche

> De 8h à 17h, vide greniers (venez chiner et dénicher de bonnes affaires).

> Exposition de voitures anciennes

> Présence de producteurs locaux

> Repas du midi avec grillades (saucisses, merguez, ventrêche) et frites

Buvette sur place toute la journée .

Place et rue du bourg Montagnac-sur-Lède 47150 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine +33 6 59 01 00 13

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English : Fête votive de Montagnac sur Lède et Vide greniers

L’événement Fête votive de Montagnac sur Lède et Vide greniers Montagnac-sur-Lède a été mis à jour le 2026-07-22 par OT Coeur de Bastides