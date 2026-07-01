Fête Votive de Pescadoires Pescadoires
vendredi 17 juillet 2026 · Pescadoires
Informations pratiques
Pescadoires
Fête Votive de Pescadoires
Place de la Mairie Pescadoires Lot
Tarif : 19 – 19 – EUR
Tarif réduit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-17 20:00:00
fin : 2026-07-17
Date(s) :
2026-07-17
Comme chaque année, le comité des fêtes vous invite pour un repas avec spectacle et soirée dansante !
Comme chaque année, le comité des fêtes vous invite pour un repas avec spectacle et soirée dansante !
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Place de la Mairie Pescadoires 46220 Lot Occitanie +33 6 45 01 77 18 cdf.pescadoires@gmail.com
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English :
As we do every year, the festival committee invites you to a dinner with a show and a dance party!
L’événement Fête Votive de Pescadoires Pescadoires a été mis à jour le 2026-07-10 par OT CVL Vignoble