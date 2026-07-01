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AGENDA · Pescadoires

Fête Votive de Pescadoires Pescadoires

vendredi 17 juillet 2026 · Pescadoires

Fête Votive de Pescadoires Pescadoires

Informations pratiques

Début
vendredi 17 juillet 2026
Fin
vendredi 17 juillet 2026
Heure de début
20:00:00
Adresse
Place de la Mairie
Ville
46220 Pescadoires
Département
Lot
Tarif
19 19 Tarif réduit

Pescadoires

Fête Votive de Pescadoires

Place de la Mairie Pescadoires Lot

Tarif : 19 – 19 – EUR

Tarif réduit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-17 20:00:00
fin : 2026-07-17

Date(s) :
2026-07-17

Comme chaque année, le comité des fêtes vous invite pour un repas avec spectacle et soirée dansante !

Comme chaque année, le comité des fêtes vous invite pour un repas avec spectacle et soirée dansante !

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Place de la Mairie Pescadoires 46220 Lot Occitanie +33 6 45 01 77 18  cdf.pescadoires@gmail.com

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English :

As we do every year, the festival committee invites you to a dinner with a show and a dance party!

L’événement Fête Votive de Pescadoires Pescadoires a été mis à jour le 2026-07-10 par OT CVL Vignoble