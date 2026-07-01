Informations pratiques

Pescadoires

Fête Votive de Pescadoires

Place de la Mairie Pescadoires Lot

Tarif : 19 – 19 – EUR

Tarif réduit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-17 20:00:00

fin : 2026-07-17

Date(s) :

2026-07-17

Comme chaque année, le comité des fêtes vous invite pour un repas avec spectacle et soirée dansante !

Comme chaque année, le comité des fêtes vous invite pour un repas avec spectacle et soirée dansante !

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Place de la Mairie Pescadoires 46220 Lot Occitanie +33 6 45 01 77 18 cdf.pescadoires@gmail.com

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English :

As we do every year, the festival committee invites you to a dinner with a show and a dance party!

L’événement Fête Votive de Pescadoires Pescadoires a été mis à jour le 2026-07-10 par OT CVL Vignoble