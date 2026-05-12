Peux-et-Couffouleux

Fête votive de Peux et Couffouleux

Peux-et-Couffouleux Aveyron

Tarif : – – EUR

17

Tarif de base plein tarif

Tarif repas

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-13

fin : 2026-06-13

Date(s) :

2026-06-13

Le Comité des Fêtes de Peux-et-Couffouleux vous invite à partager une soirée festive à l’occasion de la fête du village, le samedi 13 juin à Couffouleux.

Au programme

Un repas convivial (entrée, plat, dessert) au tarif de 17 €, avec un plat préparé par Théo Courdy Filet mignon sauce moutarde, pommes de terres à la graisse de canard

Une soirée animée par Req Animation pour prolonger la fête dans une ambiance musicale et festive

Réservation par SMS ou appel au 07 85 27 91 69 ou 06 83 34 48 47.

Pensez à apporter vos couverts !

Venez profiter d’un moment de partage et de convivialité au cœur du village ! 17 .

Peux-et-Couffouleux 12360 Aveyron Occitanie

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English :

The Comité des Fêtes de Peux-et-Couffouleux invites you to share a festive evening on the occasion of the village fête, on Saturday June 13 in Couffouleux.

L’événement Fête votive de Peux et Couffouleux Peux-et-Couffouleux a été mis à jour le 2026-05-12 par HIT Aveyron (ADAT Aveyron)