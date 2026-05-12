Fête votive de Peux et Couffouleux Peux-et-Couffouleux
Fête votive de Peux et Couffouleux Peux-et-Couffouleux samedi 13 juin 2026.
Peux-et-Couffouleux
Fête votive de Peux et Couffouleux
Peux-et-Couffouleux Aveyron
Tarif : – – EUR
17
Tarif de base plein tarif
Tarif repas
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-13
fin : 2026-06-13
Date(s) :
2026-06-13
Le Comité des Fêtes de Peux-et-Couffouleux vous invite à partager une soirée festive à l’occasion de la fête du village, le samedi 13 juin à Couffouleux.
Au programme
Un repas convivial (entrée, plat, dessert) au tarif de 17 €, avec un plat préparé par Théo Courdy Filet mignon sauce moutarde, pommes de terres à la graisse de canard
Une soirée animée par Req Animation pour prolonger la fête dans une ambiance musicale et festive
Réservation par SMS ou appel au 07 85 27 91 69 ou 06 83 34 48 47.
Pensez à apporter vos couverts !
Venez profiter d’un moment de partage et de convivialité au cœur du village ! 17 .
Peux-et-Couffouleux 12360 Aveyron Occitanie
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English :
The Comité des Fêtes de Peux-et-Couffouleux invites you to share a festive evening on the occasion of the village fête, on Saturday June 13 in Couffouleux.
L’événement Fête votive de Peux et Couffouleux Peux-et-Couffouleux a été mis à jour le 2026-05-12 par HIT Aveyron (ADAT Aveyron)
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