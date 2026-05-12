Peux-et-Couffouleux

Quine des chasseurs

Peux-et-Couffouleux Aveyron

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-12

fin : 2026-06-12

Date(s) :

2026-06-12

Les chasseuses et chasseurs de Peux-et-Couffouleux vous donnent rendez-vous pour leur quine annuel, venez nombreux tenter votre chance !

Les chasseuses et chasseurs de Peux-et-Couffouleux vous donnent rendez-vous pour leur quine annuel, le vendredi 12 juin à 20h30.

Dans une ambiance conviviale et animée, venez tenter votre chance et repartir avec de nombreux lots bons d’achat, paniers garnis, gibier et bien d’autres surprises.

Un moment chaleureux à partager entre amis ou en famille, où bonne humeur et suspense seront au rendez-vous ! .

Peux-et-Couffouleux 12360 Aveyron Occitanie

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English :

The hunters of Peux-et-Couffouleux invite you to their annual quine. Come and try your luck!

L’événement Quine des chasseurs Peux-et-Couffouleux a été mis à jour le 2026-05-12 par HIT Aveyron (ADAT Aveyron)