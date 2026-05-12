Quine des chasseurs Peux-et-Couffouleux
Quine des chasseurs Peux-et-Couffouleux vendredi 12 juin 2026.
Peux-et-Couffouleux
Quine des chasseurs
Peux-et-Couffouleux Aveyron
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-12
fin : 2026-06-12
Date(s) :
2026-06-12
Les chasseuses et chasseurs de Peux-et-Couffouleux vous donnent rendez-vous pour leur quine annuel, venez nombreux tenter votre chance !
Les chasseuses et chasseurs de Peux-et-Couffouleux vous donnent rendez-vous pour leur quine annuel, le vendredi 12 juin à 20h30.
Dans une ambiance conviviale et animée, venez tenter votre chance et repartir avec de nombreux lots bons d’achat, paniers garnis, gibier et bien d’autres surprises.
Un moment chaleureux à partager entre amis ou en famille, où bonne humeur et suspense seront au rendez-vous ! .
Peux-et-Couffouleux 12360 Aveyron Occitanie
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English :
The hunters of Peux-et-Couffouleux invite you to their annual quine. Come and try your luck!
L’événement Quine des chasseurs Peux-et-Couffouleux a été mis à jour le 2026-05-12 par HIT Aveyron (ADAT Aveyron)