Fête votive de Saint Crépin Laval-Roquecezière
Fête votive de Saint Crépin Laval-Roquecezière vendredi 19 juin 2026.
Laval-Roquecezière
Fête votive de Saint Crépin
Laval-Roquecezière Aveyron
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-19
fin : 2026-06-21
Date(s) :
2026-06-19
Week-end de fête dans le village de St Crépin avec de nombreuses animations
vendredi 19 juin
20h concours de pétanque nocturne en doublette en 4 parties
Repas Brasero (araignée porc, poulet, légumes) 7€ animé par Mojito Duo
23h Soirée dansante avec DJ LAURENT
Samedi 20 juin
14h30 concours de pétanque en doublettes Challenge Lucien Caylet 100€+mises
20h Repas Spectacle Les 30 ans des Crepinet’s
Menu salade composée soupe au fromage, saucisse-fromage-dessert- Réservation obligatoire au 06 31 29 66 46 places limitées. 20 € adultes 10€ enfants
23h DJ FESTI SUD
Dimanche 21 juin
8h30 Rdv café fouace offert
9h randonnée pédestre avec Rando Rance et Vallons (10km), rando VTT 35km et balade moto routière
10h Trail 10km 300m+
A partir de 10h balade à poneys toute la journée avec les Ecuries du Rance
11h30 apéritif offert par la municipalité animé par les Majorettes St Affrique/Rance
12h30 Casse-croûte (tripes/pommes de terre/fromage/fouace/vin) animé par Florence Olivier
14h30 concours de pétanque en doublettes
15h Kermesse des enfants et crêpes party !
19h Repas Macarifède (7€50) suivi d’un concert avec Cool Trade pop rock blues .
Laval-Roquecezière 12380 Aveyron Occitanie +33 6 31 29 66 46
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English :
Weekend of festivities in the village of St Crépin with many events
L’événement Fête votive de Saint Crépin Laval-Roquecezière a été mis à jour le 2026-05-26 par HIT Aveyron (ADAT Aveyron)
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