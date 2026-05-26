Laval-Roquecezière

Fête votive de Saint Crépin

Laval-Roquecezière Aveyron

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-19

fin : 2026-06-21

Date(s) :

2026-06-19

Week-end de fête dans le village de St Crépin avec de nombreuses animations

vendredi 19 juin

20h concours de pétanque nocturne en doublette en 4 parties

Repas Brasero (araignée porc, poulet, légumes) 7€ animé par Mojito Duo

23h Soirée dansante avec DJ LAURENT

Samedi 20 juin

14h30 concours de pétanque en doublettes Challenge Lucien Caylet 100€+mises

20h Repas Spectacle Les 30 ans des Crepinet’s

Menu salade composée soupe au fromage, saucisse-fromage-dessert- Réservation obligatoire au 06 31 29 66 46 places limitées. 20 € adultes 10€ enfants

23h DJ FESTI SUD

Dimanche 21 juin

8h30 Rdv café fouace offert

9h randonnée pédestre avec Rando Rance et Vallons (10km), rando VTT 35km et balade moto routière

10h Trail 10km 300m+

A partir de 10h balade à poneys toute la journée avec les Ecuries du Rance

11h30 apéritif offert par la municipalité animé par les Majorettes St Affrique/Rance

12h30 Casse-croûte (tripes/pommes de terre/fromage/fouace/vin) animé par Florence Olivier

14h30 concours de pétanque en doublettes

15h Kermesse des enfants et crêpes party !

19h Repas Macarifède (7€50) suivi d’un concert avec Cool Trade pop rock blues .

Laval-Roquecezière 12380 Aveyron Occitanie +33 6 31 29 66 46

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English :

Weekend of festivities in the village of St Crépin with many events

L’événement Fête votive de Saint Crépin Laval-Roquecezière a été mis à jour le 2026-05-26 par HIT Aveyron (ADAT Aveyron)