Fête votive de Saint-Germain du Bel Air Saint-Germain-du-Bel-Air
vendredi 28 août 2026 · Saint-Germain-du-Bel-Air
Informations pratiques
Saint-Germain-du-Bel-Air
Fête votive de Saint-Germain du Bel Air
Place du Foirail Saint-Germain-du-Bel-Air Lot
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-28
fin : 2026-08-31
Date(s) :
2026-08-28
Le comité des fêtes de Saint-Germain-du-Bel-Air vous convie à la fête votive du village ! L'occasion de se retrouver, de rencontrer, de partager ..
Le comité des fêtes de Saint-Germain-du-Bel-Air vous convie à la fête votive du village ! L'occasion de se retrouver, de rencontrer, de partager … dans une ambiance festive et conviviale.
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Place du Foirail Saint-Germain-du-Bel-Air 46310 Lot Occitanie cdf.saintgermain@gmail.com
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English :
The Saint-Germain-du-Bel-Air Festival Committee invites you to the village’s annual festival! It’s a chance to get together, meet new people, and share…
L’événement Fête votive de Saint-Germain du Bel Air Saint-Germain-du-Bel-Air a été mis à jour le 2026-07-31 par OT Gourdon