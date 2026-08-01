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Fête votive de Saint-Germain du Bel Air Saint-Germain-du-Bel-Air

vendredi 28 août 2026 · Saint-Germain-du-Bel-Air

Fête votive de Saint-Germain du Bel Air Saint-Germain-du-Bel-Air

Informations pratiques

Début
vendredi 28 août 2026
Fin
lundi 31 août 2026
Adresse
Place du Foirail
Ville
46310 Saint-Germain-du-Bel-Air
Département
Lot
Tarif

Saint-Germain-du-Bel-Air

Fête votive de Saint-Germain du Bel Air

Place du Foirail Saint-Germain-du-Bel-Air Lot

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-28
fin : 2026-08-31

Date(s) :
2026-08-28

Le comité des fêtes de Saint-Germain-du-Bel-Air vous convie à la fête votive du village ! L'occasion de se retrouver, de rencontrer, de partager ..

Le comité des fêtes de Saint-Germain-du-Bel-Air vous convie à la fête votive du village ! L'occasion de se retrouver, de rencontrer, de partager … dans une ambiance festive et conviviale.

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Place du Foirail Saint-Germain-du-Bel-Air 46310 Lot Occitanie   cdf.saintgermain@gmail.com

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English :

The Saint-Germain-du-Bel-Air Festival Committee invites you to the village’s annual festival! It’s a chance to get together, meet new people, and share…

L’événement Fête votive de Saint-Germain du Bel Air Saint-Germain-du-Bel-Air a été mis à jour le 2026-07-31 par OT Gourdon