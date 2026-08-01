Informations pratiques

Saint-Germain-Laprade

Fête votive de Saint-Germain-Laprade

1 place du Bourg Saint-Germain-Laprade Haute-Loire

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-14

fin : 2026-08-17

Date(s) :

2026-08-14

La fête votive de Saint-Germain-Laprade se déroulera du 14 au 17 août. Venez profiter des très nombreuses animations proposées, comme le spectacle de magie et la color run le samedi ou encore la brocante le dimanche.

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1 place du Bourg Saint-Germain-Laprade 43700 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 71 03 00 77 secretariat@saintgermainlaprade.fr

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English :

The Saint-Germain-Laprade village festival will take place from August 14 to 17. Come enjoy the many activities on offer, such as the magic show and the Color Run on Saturday, or the flea market on Sunday.

L’événement Fête votive de Saint-Germain-Laprade Saint-Germain-Laprade a été mis à jour le 2026-08-06 par Office de Tourisme de l’agglomération du Puy-en-Velay