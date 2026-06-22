Saint Géry-Vers

Fête votive de Saint-Géry

Saint Géry-Vers Lot

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-21

fin : 2026-08-23

Date(s) :

2026-08-21

Fête votive à Saint-Géry sur 3 jours.

Fête votive à Saint-Géry sur 3 jours.

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Saint Géry-Vers 46330 Lot Occitanie +33 6 76 58 93 48

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English :

3-day votive festival in Saint-Géry.

L’événement Fête votive de Saint-Géry Saint Géry-Vers a été mis à jour le 2026-06-22 par OT CVL Saint-Cirq-Lapopie