Fête votive de Saint-Géry Saint Géry-Vers
Fête votive de Saint-Géry Saint Géry-Vers vendredi 21 août 2026.
Saint Géry-Vers
Fête votive de Saint-Géry
Saint Géry-Vers Lot
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-21
fin : 2026-08-23
Date(s) :
2026-08-21
Fête votive à Saint-Géry sur 3 jours.
Fête votive à Saint-Géry sur 3 jours.
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Saint Géry-Vers 46330 Lot Occitanie +33 6 76 58 93 48
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English :
3-day votive festival in Saint-Géry.
L’événement Fête votive de Saint-Géry Saint Géry-Vers a été mis à jour le 2026-06-22 par OT CVL Saint-Cirq-Lapopie
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