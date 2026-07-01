Fête votive de Saint-Sozy Saint-Sozy
vendredi 24 juillet 2026 · Saint-Sozy
Informations pratiques
Saint-Sozy
Fête votive de Saint-Sozy
Place du village Saint-Sozy Lot
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-24
fin : 2026-07-26
Date(s) :
2026-07-24
La célèbre et traditionnelle fête votive de Saint-Sozy vous attend cette année encore dans une ambiance festive et conviviale
La célèbre et traditionnelle fête votive de Saint-Sozy vous attend cette année encore dans une ambiance festive et conviviale
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Place du village Saint-Sozy 46200 Lot Occitanie +33 5 65 32 20 11
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English :
The famous and traditional Saint-Sozy village festival awaits you again this year in a festive and friendly atmosphere
L’événement Fête votive de Saint-Sozy Saint-Sozy a été mis à jour le 2026-07-11 par OT Vallée de la Dordogne