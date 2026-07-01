Informations pratiques

Saint-Sozy

Fête votive de Saint-Sozy

Place du village Saint-Sozy Lot

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-24

fin : 2026-07-26

Date(s) :

2026-07-24

La célèbre et traditionnelle fête votive de Saint-Sozy vous attend cette année encore dans une ambiance festive et conviviale

La célèbre et traditionnelle fête votive de Saint-Sozy vous attend cette année encore dans une ambiance festive et conviviale

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Place du village Saint-Sozy 46200 Lot Occitanie +33 5 65 32 20 11

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English :

The famous and traditional Saint-Sozy village festival awaits you again this year in a festive and friendly atmosphere

L’événement Fête votive de Saint-Sozy Saint-Sozy a été mis à jour le 2026-07-11 par OT Vallée de la Dordogne