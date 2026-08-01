Fête votive de Thédirac Thédirac
vendredi 21 août 2026 · Thédirac
Informations pratiques
Thédirac
Fête votive de Thédirac
Le Bourg Thédirac Lot
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-21
fin : 2026-08-23
Date(s) :
2026-08-21
Thédirac en fête 2026 ! Chaque année, la fête de Thédirac pointe le bout de son nez… immanquablement
Thédirac en fête 2026 ! Chaque année, la fête de Thédirac pointe le bout de son nez… immanquablement. Après plusieurs réussites successives, le comité des fêtes s’est investi pour vous préparer, une fois de plus, un événement mémorable au rythme de la musique.
.
Le Bourg Thédirac 46150 Lot Occitanie +33 6 76 86 63 84
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
Thédirac Festival 2026! Every year, the Thédirac Festival comes around… without fail
L’événement Fête votive de Thédirac Thédirac a été mis à jour le 2026-08-04 par OT Cazals-Salviac