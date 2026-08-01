Informations pratiques

Thédirac

Fête votive de Thédirac

Le Bourg Thédirac Lot

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-21

fin : 2026-08-23

Date(s) :

2026-08-21

Thédirac en fête 2026 ! Chaque année, la fête de Thédirac pointe le bout de son nez… immanquablement

Thédirac en fête 2026 ! Chaque année, la fête de Thédirac pointe le bout de son nez… immanquablement. Après plusieurs réussites successives, le comité des fêtes s’est investi pour vous préparer, une fois de plus, un événement mémorable au rythme de la musique.

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Le Bourg Thédirac 46150 Lot Occitanie +33 6 76 86 63 84

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English :

Thédirac Festival 2026! Every year, the Thédirac Festival comes around… without fail

L’événement Fête votive de Thédirac Thédirac a été mis à jour le 2026-08-04 par OT Cazals-Salviac