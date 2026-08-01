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AGENDA · Thédirac

Fête votive de Thédirac Thédirac

vendredi 21 août 2026 · Thédirac

Fête votive de Thédirac Thédirac

Informations pratiques

Début
vendredi 21 août 2026
Fin
dimanche 23 août 2026
Adresse
Le Bourg
Ville
46150 Thédirac
Département
Lot
Tarif
Gratuit

Thédirac

Fête votive de Thédirac

Le Bourg Thédirac Lot

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-21
fin : 2026-08-23

Date(s) :
2026-08-21

Thédirac en fête 2026 ! Chaque année, la fête de Thédirac pointe le bout de son nez… immanquablement

Thédirac en fête 2026 ! Chaque année, la fête de Thédirac pointe le bout de son nez… immanquablement. Après plusieurs réussites successives, le comité des fêtes s’est investi pour vous préparer, une fois de plus, un événement mémorable au rythme de la musique.

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Le Bourg Thédirac 46150 Lot Occitanie +33 6 76 86 63 84 

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English :

Thédirac Festival 2026! Every year, the Thédirac Festival comes around… without fail

L’événement Fête votive de Thédirac Thédirac a été mis à jour le 2026-08-04 par OT Cazals-Salviac