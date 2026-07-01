AGENDA · Les Mages
Fête votive des Mages, Place des Frères Nouvel, Les Mages
vendredi 24 juillet 2026 · Place des Frères Nouvel · Les Mages
Informations pratiques
Fête votive des Mages 24 – 27 juillet Place des Frères Nouvel Gard
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-07-24T18:00:00+02:00 – 2026-07-24T23:59:00+02:00
Fin : 2026-07-27T18:00:00+02:00 – 2026-07-27T23:59:00+02:00
Place des Frères Nouvel Place des Frères Nouvel, 30960 Les Mages Les Mages 30960 Gard Occitanie
Attractions foraines, concerts, peñas, Daniel Rol, Cédric Massé Event’s, grand orchestre Pixel, restaurations sur place.