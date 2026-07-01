Fête votive des Mages, Place des Frères Nouvel, Les Mages

vendredi 24 juillet 2026 · Place des Frères Nouvel · Les Mages

Informations pratiques

Fête votive des Mages 24 – 27 juillet Place des Frères Nouvel Gard

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-07-24T18:00:00+02:00 – 2026-07-24T23:59:00+02:00

Fin : 2026-07-27T18:00:00+02:00 – 2026-07-27T23:59:00+02:00

Place des Frères Nouvel Place des Frères Nouvel, 30960 Les Mages Les Mages 30960 Gard Occitanie

Attractions foraines, concerts, peñas, Daniel Rol, Cédric Massé Event’s, grand orchestre Pixel, restaurations sur place.