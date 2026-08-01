Informations pratiques

Le Brignon

Fête votive du Brignon

Le Bourg Le Brignon Haute-Loire

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-21

fin : 2026-08-24

Date(s) :

2026-08-21

Le Brignon vous donne rendez-vous pour sa vogue annuelle, du 21 au 24 août, pour un week-end festif, musical et intergénérationnel au cœur du village.

Au programme animations, concours, spectacles, musique, feu d’artifice… ambiance conviviale garantie !

.

Le Bourg Le Brignon 43370 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 71 57 19 88

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Le Brignon invites you to its annual festival, August 21–24, for a festive, musical, and intergenerational weekend in the heart of the village.

On the program: activities, contests, shows, music, fireworks… a friendly atmosphere guaranteed!

L’événement Fête votive du Brignon Le Brignon a été mis à jour le 2026-08-13 par Office de Tourisme de l’agglomération du Puy-en-Velay