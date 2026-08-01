Fête votive du Brignon Le Brignon
vendredi 21 août 2026 · Le Brignon
Informations pratiques
Le Brignon
Fête votive du Brignon
Le Bourg Le Brignon Haute-Loire
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-21
fin : 2026-08-24
Date(s) :
2026-08-21
Le Brignon vous donne rendez-vous pour sa vogue annuelle, du 21 au 24 août, pour un week-end festif, musical et intergénérationnel au cœur du village.
Au programme animations, concours, spectacles, musique, feu d’artifice… ambiance conviviale garantie !
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Le Bourg Le Brignon 43370 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 71 57 19 88
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English :
Le Brignon invites you to its annual festival, August 21–24, for a festive, musical, and intergenerational weekend in the heart of the village.
On the program: activities, contests, shows, music, fireworks… a friendly atmosphere guaranteed!
L’événement Fête votive du Brignon Le Brignon a été mis à jour le 2026-08-13 par Office de Tourisme de l’agglomération du Puy-en-Velay