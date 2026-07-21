AGENDA · Mérindol-les-Oliviers
Fête votive Mérindol-les-Oliviers
vendredi 7 août 2026 · Mérindol-les-Oliviers
Informations pratiques
Mérindol-les-Oliviers
Fête votive
Mérindol-les-Oliviers Drôme
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-07 19:00:00
fin : 2026-08-07
Date(s) :
2026-08-07
Food-trucks, buvette, orchestre, soupe au pistou (sur réservation 26€/pers), soirée DJ Loudrix
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Mérindol-les-Oliviers 26170 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 98 37 41 85
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English :
Food trucks, refreshment stand, live band, pistou soup (by reservation: 26?/person), DJ Loudrix night
L’événement Fête votive Mérindol-les-Oliviers a été mis à jour le 2026-07-21 par Office de Tourisme des Baronnies en Drôme Provençale