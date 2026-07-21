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AGENDA · Mérindol-les-Oliviers

Fête votive Mérindol-les-Oliviers

vendredi 7 août 2026 · Mérindol-les-Oliviers

Informations pratiques

Début
vendredi 7 août 2026
Fin
vendredi 7 août 2026
Heure de début
19:00:00
Ville
26170 Mérindol-les-Oliviers
Département
Drôme
Tarif

Mérindol-les-Oliviers

Fête votive

Mérindol-les-Oliviers Drôme

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-07 19:00:00
fin : 2026-08-07

Date(s) :
2026-08-07

Food-trucks, buvette, orchestre, soupe au pistou (sur réservation 26€/pers), soirée DJ Loudrix
  .

Mérindol-les-Oliviers 26170 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 98 37 41 85 

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English :

Food trucks, refreshment stand, live band, pistou soup (by reservation: 26?/person), DJ Loudrix night

L’événement Fête votive Mérindol-les-Oliviers a été mis à jour le 2026-07-21 par Office de Tourisme des Baronnies en Drôme Provençale