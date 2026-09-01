Informations pratiques

Montbrun-les-Bains

Fête Votive Montbrun les Bains

Montbrun-les-Bains Drôme

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-11

fin : 2026-09-14

Date(s) :

2026-09-11

Fête votive de Montbrun-les-Bains avec concours de boules, repas, soirée musicale, spectacle, feu d’artifice, manège, jeux et buvette.

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Montbrun-les-Bains 26570 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 83 87 05 15

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English :

Votive festival in Montbrun-les-Bains featuring a boules tournament, a meal, a musical evening, a show, fireworks, a carousel, games, and a refreshment stand.

L’événement Fête Votive Montbrun les Bains Montbrun-les-Bains a été mis à jour le 2026-08-26 par Office de Tourisme des Baronnies en Drôme Provençale