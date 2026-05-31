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Fête votive, Place des platanes, Saint-Jean-de-Serres

Fête votive, Place des platanes, Saint-Jean-de-Serres

Fête votive, Place des platanes, Saint-Jean-de-Serres vendredi 26 juin 2026.

Lieu : Place des platanes

Adresse : Place des platanes 30350 Saint Jean de Serres

Ville : 30350 Saint-Jean-de-Serres

Département : Gard

Début : vendredi 26 juin 2026

Fin : dimanche 28 juin 2026

Fête votive 26 – 28 juin Place des platanes Gard

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-06-26T10:00:00+02:00 – 2026-06-26T23:59:00+02:00
Fin : 2026-06-28T10:00:00+02:00 – 2026-06-28T21:00:00+02:00

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Organisé par le comité des fêtes.

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