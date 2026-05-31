Fête votive, Place des platanes, Saint-Jean-de-Serres

Fête votive 26 – 28 juin Place des platanes Gard

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-26T10:00:00+02:00 – 2026-06-26T23:59:00+02:00

Fin : 2026-06-28T10:00:00+02:00 – 2026-06-28T21:00:00+02:00

Place des platanes Place des platanes 30350 Saint Jean de Serres Saint-Jean-de-Serres 30350 Gard Occitanie [{« type »: « link », « value »: « http://www.facebook.com/comitedesfetessaintjeandeserres »}]

Organisé par le comité des fêtes.