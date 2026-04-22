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Fête votive Prades-Salars

Fête votive Prades-Salars samedi 11 juillet 2026.

Ville : 12290 Prades-Salars

Département : Aveyron

Début : samedi 11 juillet 2026

Fin : samedi 11 juillet 2026

Tarif :

Prades-Salars

Fête votive

Prades-Salars Aveyron

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-11
fin : 2026-07-11

Date(s) :
2026-07-11

Programme à venir… Organisé par le Comité d’Animation.
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Prades-Salars 12290 Aveyron Occitanie  

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English :

Program to come… Organized by the Comité d’Animation.

L’événement Fête votive Prades-Salars a été mis à jour le 2026-04-22 par HIT Aveyron (ADAT Aveyron)