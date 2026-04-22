Prades-Salars

Fête votive

Prades-Salars Aveyron

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-11

fin : 2026-07-11

Date(s) :

2026-07-11

Programme à venir… Organisé par le Comité d’Animation.

.

Prades-Salars 12290 Aveyron Occitanie

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Program to come… Organized by the Comité d’Animation.

L’événement Fête votive Prades-Salars a été mis à jour le 2026-04-22 par HIT Aveyron (ADAT Aveyron)