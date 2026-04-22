Fête votive Prades-Salars
Fête votive Prades-Salars samedi 11 juillet 2026.
Prades-Salars
Fête votive
Prades-Salars Aveyron
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-11
fin : 2026-07-11
Date(s) :
2026-07-11
Programme à venir… Organisé par le Comité d’Animation.
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Prades-Salars 12290 Aveyron Occitanie
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English :
Program to come… Organized by the Comité d’Animation.
L’événement Fête votive Prades-Salars a été mis à jour le 2026-04-22 par HIT Aveyron (ADAT Aveyron)