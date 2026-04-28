Nuit de l’Horreur Prades-Salars
Nuit de l’Horreur Prades-Salars jeudi 30 juillet 2026.
Prades-Salars
Nuit de l’Horreur
La pierre Plantée Prades-Salars Aveyron
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Jeudi 2026-07-30
fin : 2026-08-20
Date(s) :
2026-07-30 2026-08-06 2026-08-20
La nuit tombe, le labyrinthe se referme… et vous n’êtes pas seuls. Des créatures ont envahi les allées. Déconseillés au moins de 16 ans. Sur réservation obligatoire sur www.popcornlabyrinthe.fr/labyrinthe/prades/
Pour en sortir, une seule option avancer, affronter vos peurs et trouver le code final avant qu’il ne soit trop tard.
1h d’activité en moyenne
Départs fixes toutes les 15 minutes
Profitez en pour déguster sur place les glaces produites à la ferme.
Horaire susceptible de varier pensez à consulter le site internet. .
La pierre Plantée Prades-Salars 12290 Aveyron Occitanie +33 6 29 70 69 99 prades@popcornlabyrinthe.fr
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English :
Night falls, the labyrinth closes? and you’re not alone. Creatures have invaded the alleys. Not recommended for under-16s. Must be booked in advance at www.popcornlabyrinthe.fr/labyrinthe/prades/
L’événement Nuit de l’Horreur Prades-Salars a été mis à jour le 2026-04-28 par HIT Aveyron (ADAT Aveyron)
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