Prades-Salars

Nuit de l’Horreur

La pierre Plantée Prades-Salars Aveyron

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Jeudi 2026-07-30

fin : 2026-08-20

Date(s) :

2026-07-30 2026-08-06 2026-08-20

La nuit tombe, le labyrinthe se referme… et vous n’êtes pas seuls. Des créatures ont envahi les allées. Déconseillés au moins de 16 ans. Sur réservation obligatoire sur www.popcornlabyrinthe.fr/labyrinthe/prades/

Pour en sortir, une seule option avancer, affronter vos peurs et trouver le code final avant qu’il ne soit trop tard.

1h d’activité en moyenne

Départs fixes toutes les 15 minutes

Profitez en pour déguster sur place les glaces produites à la ferme.

Horaire susceptible de varier pensez à consulter le site internet. .

La pierre Plantée Prades-Salars 12290 Aveyron Occitanie +33 6 29 70 69 99 prades@popcornlabyrinthe.fr

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English :

Night falls, the labyrinth closes? and you’re not alone. Creatures have invaded the alleys. Not recommended for under-16s. Must be booked in advance at www.popcornlabyrinthe.fr/labyrinthe/prades/

L’événement Nuit de l’Horreur Prades-Salars a été mis à jour le 2026-04-28 par HIT Aveyron (ADAT Aveyron)