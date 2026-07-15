Informations pratiques

Saint-Augustin

Fête votive

Le Bourg Saint-Augustin Corrèze

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-28 07:30:00

fin : 2026-08-30

Date(s) :

2026-08-28 2026-08-29 2026-08-30

Le 28 19 h 30 Les Augustinades Olympiades de St Augustin Par équipe de 6 à 8 joueurs 10 €/joueurs Réservation obligatoire Le 29 14 h Concours de pétanque

14 h Les Augustinales (Stade municipal) 15 h Ball-Trap 20 h Repas dansant animé par Rémi Salard Le 30 7 h 30 Vide grenier 11 h 30 Le défilé des fous 15 h Concours de Ball-Trap 16 h spectacle surprise 22 h 30 Feu d’artifice – .

Le Bourg Saint-Augustin 19390 Corrèze Nouvelle-Aquitaine +33 6 19 83 04 97

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English : Fête votive

L’événement Fête votive Saint-Augustin a été mis à jour le 2026-07-15 par Office de Tourisme des Contrées Vertes