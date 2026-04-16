le 2 éme rallye automobile touristique les vieilles pierres Saint-Augustin
le 2 éme rallye automobile touristique les vieilles pierres Saint-Augustin dimanche 2 août 2026.
Saint-Augustin
le 2 éme rallye automobile touristique les vieilles pierres
Saint-Augustin Corrèze
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-02 09:00:00
fin : 2026-08-02
Date(s) :
2026-08-02
2 éme rallye automobile touristique les vieilles pierres intitulé cette année Lo chamina
de l’aîga au fil de l’eau dont le but est de mettre en valeur le patrimoine local des communes situées dans son rayon d’action compris entre la Montane et la Vimbelle. Il partira de Saint Augustin un petit déjeuner sera servi et arrivera à Bar où une soirée animée sera proposée aux participants. Le déjeuner est prévu à Corrèze, chaque participant apportant son pique-nique. .
Saint-Augustin 19390 Corrèze Nouvelle-Aquitaine +33 6 77 17 58 36 histoire.patrimoinecorreze@free.fr
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English : le 2 éme rallye automobile touristique les vieilles pierres
L’événement le 2 éme rallye automobile touristique les vieilles pierres Saint-Augustin a été mis à jour le 2026-04-16 par Office de Tourisme de Tulle en Corrèze
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