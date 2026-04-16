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le 2 éme rallye automobile touristique les vieilles pierres  Saint-Augustin

le 2 éme rallye automobile touristique les vieilles pierres  Saint-Augustin dimanche 2 août 2026.

Ville : 19390 Saint-Augustin

Département : Corrèze

Début : dimanche 2 août 2026

Fin : dimanche 2 août 2026

Heure de début : 09:00:00

Tarif :

Saint-Augustin

le 2 éme rallye automobile touristique les vieilles pierres 

Saint-Augustin Corrèze

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-02 09:00:00
fin : 2026-08-02

Date(s) :
2026-08-02

2 éme rallye automobile touristique les vieilles pierres intitulé cette année  Lo chamina
de l’aîga au fil de l’eau  dont le but est de mettre en valeur le patrimoine local des communes situées dans son rayon d’action compris entre la Montane et la Vimbelle. Il partira de Saint Augustin un petit déjeuner sera servi et arrivera à Bar où une soirée animée sera proposée aux participants. Le déjeuner est prévu à Corrèze, chaque participant apportant son pique-nique.   .

Saint-Augustin 19390 Corrèze Nouvelle-Aquitaine +33 6 77 17 58 36  histoire.patrimoinecorreze@free.fr

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English : le 2 éme rallye automobile touristique les vieilles pierres 

L’événement le 2 éme rallye automobile touristique les vieilles pierres  Saint-Augustin a été mis à jour le 2026-04-16 par Office de Tourisme de Tulle en Corrèze

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