Spectacle musical Prince d’Egypte Le Bourg Saint-Augustin

Informations pratiques

Saint-Augustin

Spectacle musical Prince d’Egypte

Le Bourg Eglise Saint-Augustin Corrèze

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-30 18:00:00

fin : 2026-07-30

Date(s) :

2026-07-30

Concert organisé par l’Association Saint Augustin. Prince d’Egypte Direction Cyprien Lepoutre et Nathalie de Chaisemartin

ENTRÉE LIBRE

L es dons seront reversés à des oeuvres locales. .

Le Bourg Eglise Saint-Augustin 19390 Corrèze Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 21 32 77

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English : Spectacle musical Prince d’Egypte

L’événement Spectacle musical Prince d’Egypte Saint-Augustin a été mis à jour le 2026-07-22 par Office de Tourisme des Contrées Vertes