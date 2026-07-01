Spectacle musical Prince d’Egypte Le Bourg Saint-Augustin
jeudi 30 juillet 2026 · Le Bourg · Saint-Augustin
Informations pratiques
Saint-Augustin
Spectacle musical Prince d’Egypte
Le Bourg Eglise Saint-Augustin Corrèze
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-30 18:00:00
fin : 2026-07-30
Date(s) :
2026-07-30
Concert organisé par l’Association Saint Augustin. Prince d’Egypte Direction Cyprien Lepoutre et Nathalie de Chaisemartin
ENTRÉE LIBRE
L es dons seront reversés à des oeuvres locales. .
Le Bourg Eglise Saint-Augustin 19390 Corrèze Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 21 32 77
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English : Spectacle musical Prince d’Egypte
L’événement Spectacle musical Prince d’Egypte Saint-Augustin a été mis à jour le 2026-07-22 par Office de Tourisme des Contrées Vertes
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