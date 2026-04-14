Fêtes d’Aas Aas d’antan Place du lavoir Eaux-Bonnes

Eaux-Bonnes

Fêtes d’Aas Aas d’antan

Place du lavoir Aas Eaux-Bonnes Pyrénées-Atlantiques

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-09 11:00:00

fin : 2026-08-09

Date(s) :

2026-08-09

Revivez l’atmosphère unique de la tradition ossaloise !

Le temps d’un week-end, Aas, village perché sur le flanc de la montagne verte, fête ses traditions. Venez écouter les mélodies des chants et des danses traditionnels, et suivez l’aubade jusqu’à la place du lavoir. Une expérience qui vous plongera dans l’atmosphère de la culture ossaloise et la riche histoire de la région.

Au programme messe chantée, danses et chants traditionnels, suivie des jeux ossalois.

Rdv sur la place du lavoir. .

Place du lavoir Aas Eaux-Bonnes 64440 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 05 33 08

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English : Fêtes d’Aas Aas d’antan

L’événement Fêtes d’Aas Aas d’antan Eaux-Bonnes a été mis à jour le 2026-04-14 par OT Vallée d’Ossau Pyrénées