Fêtes d’Agnos Agnos
vendredi 14 août 2026 · Agnos
Informations pratiques
Agnos
Fêtes d’Agnos
Agnos Pyrénées-Atlantiques
Tarif : 0 – 0 – 0 EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-14 18:00:00
fin : 2026-08-14 22:00:00
Date(s) :
2026-08-14
Le comité des fêtes d’Agnos vous invite aux fêtes du village ce week-end.
En ce premier jour, à 18h messe à l’église d’Agnos et dépôt de gerbe. A 19h tournois de pétanque réservé au villageois, en doublette sur la place du château. .
Agnos 64400 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 6 19 50 25 69
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Fêtes d’Agnos
L’événement Fêtes d’Agnos Agnos a été mis à jour le 2026-07-26 par Office de Tourisme du Haut-Béarn
À voir aussi à Agnos (Pyrénées-Atlantiques)
- Fêtes d’Agnos Agnos 16 août 2026