Informations pratiques

Agnos

Fêtes d’Agnos

Agnos Pyrénées-Atlantiques

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-14 18:00:00

fin : 2026-08-14 22:00:00

Date(s) :

2026-08-14

Le comité des fêtes d’Agnos vous invite aux fêtes du village ce week-end.

En ce premier jour, à 18h messe à l’église d’Agnos et dépôt de gerbe. A 19h tournois de pétanque réservé au villageois, en doublette sur la place du château. .

Agnos 64400 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 6 19 50 25 69

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English : Fêtes d’Agnos

L’événement Fêtes d’Agnos Agnos a été mis à jour le 2026-07-26 par Office de Tourisme du Haut-Béarn